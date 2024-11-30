Pes etmeyiz!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pazartesi günü Kadıköy'de karşılaşacakları şampiyonluk adayı Fenerbahçe karşısında takımına güvendiğini belirterek, puan ve puanlar almak istediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, sezona en fazla transfer yapan takım olarak başladıklarını ve bunun dezavantajını yaşadıklarını ifade etti. Takımın mücadele ve hırsından memnun olduğunu, ligde son 6 maçta 1 mağlubiyet yaşadıklarını ve yaş ortalamalarının 25-26 civarında olduğunu belirten Yılmaz, "Oyuncularımız oldukça hırslı. İyi bir futbol sergiliyorlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli. İlk haftalarda alışma süreci vardı ama onu atlattık. Şu an uyum ve oyun çok güzel" dedi.

TAKIMIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUM

Fenerbahçe'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Memik Yılmaz, "Ligin en iyi takımlarından biriyle mücadele edeceğiz. Rakibimize büyük saygımız var. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah İstanbul'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Oyuncularımızın sahadaki hırsından ve mücadelesinden memnunuz. Kadıköy'de seyir zevki yüksek, güzel bir futbol sergilemek istiyoruz. Bu sene zor bir lig var ve biz de mücadelemizle bu zor ligde daha fazla puan toplamak için çalışacağız. Bu anlamda hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvencimiz tam. İnşallah istediğimizi alırız" diye iddialı konuştu.