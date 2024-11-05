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Haberler Gaziantep FK

Antep'te mutluluk hakim

Göztepe’yi yenerek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Gaziantep FK’da yüzler gülüyor. Teknik direktör Selçuk İnan, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Antep'te mutluluk hakim

Süper Lig'e Bodrum FK galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında büyük bir düşüşe geçen Gaziantep FK, son haftalarda toparlandı. Beşiktaş maçıyla birlikte iyi bir ivme yakalayan Güney Doğu ekibi, üst üste aldığı puanlarla da düşme hattından çıktı. Beşiktaş mücadelesi sonrasında Kayserispor'la da berabere kalan Gaziantep, ligdeki ikinci galibiyetini ise 27 Ekim'deki Konyaspor maçında elde etti

HATAY'I YENMELİYİZ

Bu maçtan sonra ise evinde konuk ettiği Göztepe'yi de deviren Gaziantep FK, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmayı başardı. 4 maçlık bir yenilmeme serisi yakalayan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan, "Bir serinin adımını attık. Bu iki maçta aldığımız galibiyetlerin anlamlı olması için Hatay maçını da kazanıp milli araya üçte üçle girmeliyiz" dedi. İnan, gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını da söyledi.

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