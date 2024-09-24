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Okereke dikkat çekti
Gaziantep FK'nin Nijeryalı forveti Okereke, sahanın her yerindeydi. 27 yaşındaki oyuncu, istatistikleriyle dikkat çekti. 17 ikili mücadeleye girerken 8'ini kazandı. 3 çalımla sahanın yıldızı olan Okereke, 88'de yerini Mbakata'ya bıraktı. Performansını skora yansıtamayan Okereke, inanılmaz bir gol kaçırdı. 16'da ceza sahası içinde boş kale yerine direği nişanlayarak herkesi şaşkına çevirdi.
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