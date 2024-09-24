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Kazanmaya yakındık
Maçın ardından konuşan Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "9. gün, 3. maçımız. Geçen hafta bir serzenişim olmuştu. Bugün yine bir büyük takımla oynadık. 9 gün, 3 maç, 2'si deplasman ve 2'si büyük takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmaya yakın olan bizdik. Bu takım, iyi bir takım olacak" ifadelerini kullandı.
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