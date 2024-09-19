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Maçtan önce planlamıştım
Gaziantep FK'nın başarılı futbolcusu Furkan Soyalp, G.Saray'a karşı orta sahadan attığı golü önceden planladığını söyledi. Soyalp, "Maçtan önce de planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera'nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Başaramayınca eleştiri çok büyük. Cesaret edip de denemek nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar" diye golün hikayesini anlattı.
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