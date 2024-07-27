Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK 3-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep FK 3-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 18:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK 3-0 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 58. dakikada Furkan Soyalp, 86. dakikada rakibin kendi kalesine attığı ve 74. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.

F.Bahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero!
DİĞER
TV8,5 CANLI İZLE BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI | Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı TV8,5 canlı izle ekranında!
Tezkere TBMM'de kabul edildi: 2 yıl Somali'deyiz
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan kaleci takviyesi Konyaspor'dan kaleci takviyesi 16:23
G.Saray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin açıklaması! G.Saray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin açıklaması! 16:12
F.Bahçe transferi açıkladı F.Bahçe transferi açıkladı 16:05
F.Bahçe'de Lugano maçı mesaisi! F.Bahçe'de Lugano maçı mesaisi! 15:58
F.Bahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu F.Bahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu 15:55
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:18
Daha Eski
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 15:12
Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! 14:02
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 13:51
İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! 13:40
Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! 13:19
Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu 12:49