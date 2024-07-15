Kale 'Batman'e emanet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Polonya temsilcisi Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 265 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmaların tam 105'inde kalesini gole kapatmayı başaran Sokratis Dioudis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı zamanda 'Batman' lakaplı deneyimli eldiven Yunan futbolunda da öne çıkan kalecilerden biri olarak dikkat çekiyor

PANA'DA 6 YIL

Yunanıstan'ın önde gelen takımlarından Panathinaikos'ta 2017-2023 yılları arası tam 6 yıl görev yapıp Yunanistan Kupası'nı kaldıran Dioudis, ayrıca Aris ve Panionis kulüplerinde de oynamıştı. Öte yandan 2014-2015 sezonunda da Belçika'da Club Brugge'de forma giyen 31 yaşındaki kaleci, Belçika Kupası'nı da kazanmıştı. Son olarak 2023'te Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında oynayan Sokratis Dioudis, Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giydi.

BAKLAVALI TANITIM

Gaziantep FK'nın yeni kalecisi Sokratis Dioudis için yaptığı sosyal medya tanıtımı dikkat çekti. Kırmızı siyahlı kulübün resmi X hesabındaki paylaşımda Dioudis'e baklava ikram edildi ve 'Gaziantep Baklavası' vurgusu yapıldı. Deneyimli kaleci için kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı bir imza töreni düzenlendi.