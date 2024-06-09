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Gaziantep, Selçuk İnan’la sözleşme uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme yenilendi. Açıklamada, "Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Gaziantep, Selçuk İnan’la sözleşme uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme yenilendi. Açıklamada, "Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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