Ligde kalacağız

Gaziantep FK, Başkanı Memik Yılmaz, deplasmanda Pendikspor maçından puan alarak ligde tutunmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, Karagümrük karşısında aldıkları galibiyette büyük katkısı olan taraftarlara teşekkür etti. Bu galibiyetle büyük avantaj yakalamalarına rağmen sürecin henüz bitmediğini belirten Yılmaz, ligdeki zorlu 37 haftayı geride bıraktıklarının altını çizdi.

HENÜZ BİTMEDİ

Karagümrük maçını "kırılma maçı" olarak gördüklerini ve mükemmel mücadeleyle maçı kazandıklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Pendik maçından alacağımız puan bizi ligde tutacak. Bu maçın öneminin farkındayız ve aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah son maçımızdan da puanlarla ayrılacağız. Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz.