G.Antep inandı

Karagümrük'ü final gibi maçta evinde 3-1 yenen Gaziantep FK, 41 puanla ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti. Adana Demirspor galibiyetinin ardından 2'de 2 yapan kırmızı-siyahlılar, son hafta ligde kalması için 26 gol atması gereken Pendikspor'a konuk olacak. Gaziantep ekibine ligde kalması için 1 puan yetiyor. 29. haftada gelen Selçuk İnan yönetiminde kurtuluş ateşini yakan Gaziantep Futbol Kulübü, 39 yaşındaki hocasıyla 9'uncu maçında 4'üncü kez kazandı

GOLCÜ DRAGUS'UN CEZASI BİTTİ

Gaziantep FK'de attığı 14 golle takımın en çok gol atan oyuncu olan Denis Dragus, 36. haftada oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayan 24 yaşındaki Rumen santrfor, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Pendikspor karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Pendikspor'la hayati bir maça çıkacak olan Gaziantep FK, 1 puan alması halinde ligde kalacak. İlk yarı Gaziantep'te oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı