Birlikte başaracağız

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilecek arayı fırsat olarak gördüklerini, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip kalan maçlara odaklanacaklarını söyledi. Yılmaz, Süper Lig'in 30. haftasında Ç.Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

PES ETMEK YOK

Gaziantep FK'nin ruhunda pes etmenin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Son maçımızda şanssız şekilde yenildik. Milli ara bir fırsattır şu an. İnşallah milli arayı en iyi şekilde geçirip Alanya maçına odaklanmak istiyoruz. Gaziantep hep birlikte başaracak. Buna olan inancımız tam. Tüm camiaya güveniyoruz" diye umut dağıttı.

ZOR BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Gaziantep FK, önümüzdeki 3 hafta ligde kalma ve Avrupa hedefindeki takımlarla oynayacak. Önce Alanya'yı ağırlayacak. Ardından A.Gücü'ne konuk olacak. Sonrasında K.Paşa'yı konuk edecek.