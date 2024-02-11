Antep’ten imza şov

Gaziantep FK, ara dönemde 5 yeni futbolcu aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Portland Tim'den Bryan Acosta'yı, Rakow'dan Deian Sorescu'yu, HJK Helsinki'den kaleci Halil Bağcı'yı, Bordeaux'dan forvet Aliou Badji'yi ve San Jose'den orta saha Jamiro Monteiro'yu kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.