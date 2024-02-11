Haberler Gaziantep FK Antep’ten imza şov

Antep’ten imza şov

Gaziantep FK, ara dönemde 5 yeni futbolcu aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Portland Tim'den Bryan Acosta'yı, Rakow'dan Deian Sorescu'yu, HJK Helsinki'den kaleci Halil Bağcı'yı, Bordeaux'dan forvet Aliou Badji'yi ve San Jose'den orta saha Jamiro Monteiro'yu kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Antep’ten imza şov

Gaziantep FK, ara dönemde 5 yeni futbolcu aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Portland Tim'den Bryan Acosta'yı, Rakow'dan Deian Sorescu'yu, HJK Helsinki'den kaleci Halil Bağcı'yı, Bordeaux'dan forvet Aliou Badji'yi ve San Jose'den orta saha Jamiro Monteiro'yu kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

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