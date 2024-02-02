Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:40
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Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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