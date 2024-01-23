Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri belli oldu!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'DEMlenmiş CHP'ye Anadolu tokadı: "31 Mart'ta ders alacaklar" | 23 Ocak 2024 MHP Grup Toplantısı
G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK'dan dikkat çeken transfer!
G.Antep FK’ye 1.97’lik kaleci
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
KOMEK KAYIT EKRANI 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler için flaş transfer kararı! Arda Güler için flaş transfer kararı! 12:35
Mendy'den transfer sözleri! M. City ve R. Madrid... Mendy'den transfer sözleri! M. City ve R. Madrid... 12:31
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 11:15
Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? 12:03
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:08
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 12:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İsmail Kartal'dan Krunic kararı! 09:34
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar! Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar! 09:49
Teklif yapıldı! Beşiktaş'a A. Madrid'den transfer Teklif yapıldı! Beşiktaş'a A. Madrid'den transfer 09:50
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 09:53
NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti NBA'de müthiş maç! Joel Embiid tarihe geçti 09:55
G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak 10:05