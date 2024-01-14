Haberler Gaziantep FK Sumudica'dan Fenerbahçeli oyunculara tepki: Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindiler!

Sumudica'dan Fenerbahçeli oyunculara tepki: Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindiler!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçeli oyuncuların gol sonrası sevincin dozunu kaçırdıklarını söyledi ve "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindiler" sözleriyle tepki gösterdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 21:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 22:02
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Sumudica'dan Fenerbahçeli oyunculara tepki: Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindiler!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Marius Sumudica'dan Fenerbahçeli oyunculara tepki geldi.

Sarı lacivertli oyuncuların attıkları gol sonrası sevincin dozunu kaçırdıklarını ifade eden Sumudica şunları kaydetti:

"Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey."

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında da açıklama yapan Sumudica "Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum aslında. Bugün ikili mücadelelerin hepsinde, ara kararlarda, hakem bütün hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı" şeklinde konuştu.

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