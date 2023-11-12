Haberler Gaziantep FK - Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yeniden doğdu!

- Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yeniden doğdu!

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alarak ligin dibinden 10. sıraya yükseldi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:56
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- Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yeniden doğdu!

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından adeta küllerinden doğdu. Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada sırasıyla Fenerbahçe (2-1), Sivasspor (3-1), Konyaspor (2-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, genç çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan göreve eski hocası Marius Sumudica'yı getirdi.

GALİBİYETLER SUMUDICA İLE GELDİ

Gaziantep FK, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olduktan sonra ligin 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek hem ligdeki ilk galibiyetini aldı hem de mağlubiyet serisine son verdi. Rumen çalıştırıcı yönetiminde adeta küllerinden doğan Gaziantep FK, 7. haftada da deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

ÇIKIŞA GEÇİLDİ

Gaziantep ekibi, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica yönetiminde ligin 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olduktan sonra 9. haftada sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, 10. haftadaki zorlu Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlup dönmesine rağmen sonraki hafta sahasında Ç.Rizespor'u 2-0, 12. haftada ise Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

DİPTEN İLK 10'A

Sumudica'nın göreve başladığı 5. haftada puansız son sırada yer alan Gaziantep FK, Rumen çalıştırıcının takımın başına geçmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak puanını 15'e yükseltti. Bu sonuçlarla ligde 10. sıraya kadar yükselen Gaziantep ekibi, gelecek haftaların da dikkat çeken takımları arasına girmeyi başladı.

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