Haberler Gaziantep FK Marius Sumudica: Sahanın içine girip de kendim gol atamam!

Marius Sumudica: Sahanın içine girip de kendim gol atamam!

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 22:51
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Marius Sumudica: Sahanın içine girip de kendim gol atamam!

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, deplasman Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün aslında benim takımım 60 dakika boyunca çok iyi oynadı. Markaj hatasından dolayı gol yedik. Daha iyi olmamız lazım. Birinci golden sonra daha açık oynamaya başladık, ikinci gol geldi maalesef. Kayserispor maçında 4-5 pozisyona girdik, atamadık. Başakşehir maçında aynısı, Beşiktaş'a karşı da pozisyonlar yakaladık. Çok net pozisyonlardı bunlar. Deplasmanda eğer gol atamazsanız, kazanamazsınız. Bugün de öyle oldu. 3 deplasmanda 14 pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Ben takımı sadece hazırlayabilirim. Takımı bu şekilde hazırlayabilirim ama bu da bir yere kadar. Sahanın içine girip de kendim gol atamam.

Takıma rakip kaleye gelene kadar antrenman yaptırabilirim, gerisi, gol atmaları, onlara, kalitelerine kalmış.

Gerçekten çok mutluyum takımımdan. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadılar. Sadece gol eksikti bugün.

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