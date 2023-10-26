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Marius Sumudica: İstanbul'a kurban olmaya değil Beşiktaş'tan puan almaya gidiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Marius Sumudica, "İstanbul'a kurban olmaya değil Beşiktaş'tan puan almaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 17:58
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Marius Sumudica: İstanbul'a kurban olmaya değil Beşiktaş'tan puan almaya gidiyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına hazır olduklarını ve İstanbul'a puan almak için gideceklerini söyledi.

Sumudica, "Biz oraya kurban olarak gitmeyeceğiz. Biz orada savaşacağız, mücadele edeceğiz. Puan kazanmak için gideceğiz. Şansımız da var" dedi.

Gaziantep FK, ligin 10'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarını tesislerde sürdürdü.

Teknik direktör Sumudica, takımı sıfır puanla aldığını, büyük çabalar sarf ederek ekiple bütünleştiğini ve puan almaya başladıklarını söyledi.

Türk futbolunda güzel başarılar gelmeye başladığını söyleyen Sumudica, "Türk futbolu adına güzel şeyler oluyor. Milli takımlar yabancı teknik direktörler getiriyor. Bunun yanı sıra Galatasaray Bayern Münih'e karşı iyi bir performans sergiledi. Manchester Unitedİngiltere'de yendi. Bunlar Türk futbolu adına güzel şeyler. Beşiktaş ve Fenerbahçe de umarım tur atlarlar. Onlara da pozitif enerjimi gönderiyorum. Onlara da bol şanslar diliyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL'A KURBAN OLMAYA DEĞİL, PUAN ALMAYA GİDİYORUZ'

Sumudica, Beşiktaş karşılaşması için yoğun çalışmalar yapıldığını ve İstanbul'a kurban olmak için gitmediklerini, aksine puan ya da puanlar almak için gideceklerini söyledi.

Beşiktaş karşısında şanslarının olduğunu ve futbolcularına güvendiğini söyleyen Sumudica, "Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. İyi hazırlandık. Biz oraya kurban olarak gitmeyeceğiz. Biz orada savaşacağız ve mücadele edeceğiz. Puan kazanmak için gideceğiz. Şansımız da var. Futbolcularıma da ben şunu söyledim aslında. İstanbul'a gezi amaçlı gitmiyoruz. Onların bilincinde olmaları gerekiyor. İstanbul'a gezmeye değil, oraya gidip puan almaya gidiyoruz. Gezmek için Gaziantep daha iyi, burada baklava ve fıstık, her şey var zaten. Gezmek istiyorlarsa burada da gezebilirler" şeklinde konuştu.

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