Zafer Gaziantep’in

Trendyol Süper Lig'de Marius Sumudica yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep FK, Antalyaspor'a da şans tanımadı. Kırmızı- siyahlılar, 70. dakikada Gradel'in köşe vuruşunda iyi yükselen Nkoulou'nun kafa golüyle 3 puana uzandı. Milli ara öncesinde aldığı Başakşehir yenilgisini unutturan kırmızı-siyahlılar, ligde son 4 maçın 3'ünden zaferle ayrılmış oldu. Puanını 9'a çıkartan Sumudica'nın öğrencileri, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanı öncesi moral depoladı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 9 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.