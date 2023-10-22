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Zafer Gaziantep’in

Kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor'u evinde Nkoulou'nun golüyle devirdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Zafer Gaziantep’in
Trendyol Süper Lig'de Marius Sumudica yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep FK, Antalyaspor'a da şans tanımadı. Kırmızı- siyahlılar, 70. dakikada Gradel'in köşe vuruşunda iyi yükselen Nkoulou'nun kafa golüyle 3 puana uzandı. Milli ara öncesinde aldığı Başakşehir yenilgisini unutturan kırmızı-siyahlılar, ligde son 4 maçın 3'ünden zaferle ayrılmış oldu. Puanını 9'a çıkartan Sumudica'nın öğrencileri, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanı öncesi moral depoladı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 9 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.
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