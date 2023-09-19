Haberler Gaziantep FK G.Antep çıkışa geçecek

G.Antep çıkışa geçecek

Ligde ilk 5 maçını kaybeden G.Antep FK’de Başkan Memik Yılmaz, “Bu takım kısa süre içinde adaptasyon sorununu da arkasında bırakarak hak ettiği yerlere gelecektir” diye umut dağıttı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
G.Antep çıkışa geçecek

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, camiaya umut dağıttı. Başkan Yılmaz, "Sumudica göreve geldikten sonra kısa sürede birçok önemli transferimizi bitirdik. Bu takım kısa sürede adaptasyon sorununu da arkasında bırakarak hak ettiği yerlere gelecektir. Taraftarlarımızı da üzdüğümüzün farkındayız, umarım İstanbulspor maçını kazanarak onları yeniden mutlu edeceğiz" dedi.

TEK HEDEF 3 PUAN

İstanbulspor maçında kazanmaktan başka bir çareleri olmadığını kaydeden Yılmaz, "Takımımızdaki öz güven eksikliğinin ve şanssızlığın farkındayız. Kayserispor maçının ikinci yarısında gösterdiğimiz futbolu sahaya yansıttığımız sürece bu ligde her takımı yenebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeni bir sayfa açıp, hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum" diye iddialı konuştu.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Başkan Memik Yılmaz, şehirden destek istedi. Yılmaz, "Hatalar elbette olacak ama G.Antep şehri, takımı bunların üstesinden gelecektir. Kayseri'de galibiyeti kaçırdık. Ancak asla bu bizim güzel günlere olan inancımıza darbe vurmayacak" dedi.

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