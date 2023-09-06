Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddası gündeme atıldı.

Marius Sumudica ile anlaşıldı

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı idda edildi. A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

Sumudica'nın Gaziantep kariyeri

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başı 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.