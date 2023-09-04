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Gaziantep FK Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 20:21
Gaziantep FK Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve ligde oynadığı 4 maçta da puanla tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdı.

Sürpriz ayrılık ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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