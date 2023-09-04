Gaziantep ayağa kalkacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, sezona kötü başladıklarını ancak takımı ayağa kaldıracaklarını söyledi. Milli aranın ardından bambaşka bir Gaziantep izlettireceklerinin altını çizen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Pozisyona da giriyoruz ama maalesef santrfor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Bu takım ayağa kalkacak. Bu takımın ayağa kalkmaya gücü var. Bu şehir, bu kulübün yöneticileri, bu şehrin sahipleri bu takımı ayağa kaldıracak. Milli ara herkes için bir fırsat. Bu arayı çok iyi geçirmek zorundayız."

TAKVİYELER YAPILACAK

Erdal Güneş, kısa süre içinde eksik bölgelere takviye yapacaklarının da müjdesini verdi: "Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. Deprem işimizi zorlaştırdı. 4-5 oyuncudan veto yedim. Ya kendisinden, ya da eşinden. 15 günlük sürede işi çözmeliyiz."