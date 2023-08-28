Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay yalanlaması!

Gaziantep FK, teknik direktör Rıza Çalımbay iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Rıza Çalımbay Gaziantep'e" başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz.