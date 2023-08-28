Haberler Gaziantep FK Çalımbay Antep’e

Çalımbay Antep’e

Güneydoğu ekibi 3 maç sonunda puan alamadı. Güneş’in yerine Çalımbay’ın gelmesi bekleniyor.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Çalımbay Antep’e
Deprem sebebiyle geçen yıl ligden çekilen Gaziantep FK bu yıla iyi başlayamadı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 3-1 son olarak da Konyaspor'a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlılarda hoca değişikliği yaşanabilir. Ligde puanı olmayan 2 takımdan biri olan Gaziantep FK'da kötü gidişat üzerine Erdal Güneş ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Güneydoğu temsilcisinin listesindeki ilk ismin de Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi. Gaziantep FK yönetimi, Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Çalımbay'ın kapısını çalarak resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Çalımbay ligin en deneyimli hocalarından biri.
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