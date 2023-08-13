6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Ligden çekilen güney ekibi, TFF tarafından küme düşürülmemişti. Gaziantep FK Süper Lig'deki en son maçını 4 Şubat'ta Akdeniz ekibi Antalyaspor'la oynamıştı.
6 Şubat2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Ligden çekilen güney ekibi, TFF tarafından küme düşürülmemişti. Gaziantep FK Süper Lig'deki en son maçını 4 Şubat'ta Akdeniz ekibi Antalyaspor'la oynamıştı.