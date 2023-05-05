Gaziantep FK'dan gelecek sezon için TFF'ye başvuru

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig'de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.