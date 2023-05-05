Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'dan gelecek sezon için TFF'ye başvuru

Gaziantep FK'dan gelecek sezon için TFF'ye başvuru

Deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK, 2023-24 sezonunda lige devam etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:54
Gaziantep FK'dan gelecek sezon için TFF'ye başvuru

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig'de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Lionel Messi'den flaş açıklama! PSG'deki geleceği tartışılıyordu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van ve Erzurum'daki coşkulu kalabalığa seslendi! "85 milyonun tamamı kazanacak"
Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marko Jevtovic Partizan’la idmanda
Sagal'a Macar talip
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! 21:20
VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! 21:02
Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları 20:57
PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi 20:02
Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız 19:32
G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! 19:28
Daha Eski
Nadal İtalya Açık'tan çekildi! Nadal İtalya Açık'tan çekildi! 19:19
F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! 19:17
Eczacıbaşı finalde! Eczacıbaşı finalde! 19:14
Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması! Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması! 19:07
Lionel Messi'den özür paylaşımı! Lionel Messi'den özür paylaşımı! 18:43
Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye 18:35