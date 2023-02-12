Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildiğini açıkladı

Gaziantep FK Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in futbol takımı Gaziantep FK, ligden çekildiğini duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:25 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:39
Gaziantep FK Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildiğini açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in futbol takımı Gaziantep FK, ligden çekildiğini duyurdu.

Gaziantep FK'nın açıklaması şöyle:

6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır.

Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz.

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır.

En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir.

DİĞER
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Hataysporlu futbolcu Saba Lobjanidze deprem anını böyle anlattı! "Üst katımda oturuyordu, çıkamadı..."
Taha Duymaz olayı sosyal medyada kaynarken ablasından son dakika paylaşımı! Öldü mü yaşıyor mu derken iddialar sonrası Taha...
Başkan Erdoğan: Bize güvenin, inanın!
Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK da ligden çekiliyor!
O anları anlattı! "Ne yapacağımı bilemedim"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Can kaybı: 24 bin 617
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Gustavo gelişmesi! Ayrılık... F.Bahçe'de flaş Gustavo gelişmesi! Ayrılık... 12:01
Nantes - Lorient maçı saat kaçta? Nantes - Lorient maçı saat kaçta? 11:53
Reims - Troyes maçı saat kaçta? Reims - Troyes maçı saat kaçta? 11:50
Montpellier - Brest maçı saat kaçta? Montpellier - Brest maçı saat kaçta? 11:47
Lille - Strasbourg maçı saat kaçta? Lille - Strasbourg maçı saat kaçta? 11:44
Fortuna Sittard'dan depremzedelere destek! Fortuna Sittard'dan depremzedelere destek! 11:43
Daha Eski
Angers - Auxerre maçı saat kaçta? Angers - Auxerre maçı saat kaçta? 11:39
Toulouse - Rennes maçı saat kaçta? Toulouse - Rennes maçı saat kaçta? 11:35
Ligde son hafta G.Saray-F.Bahçe derbisi oynanacak! Ligde son hafta G.Saray-F.Bahçe derbisi oynanacak! 11:01
Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:59
Bursaspor taraftarı depremzedeler için efsane formalarını satıyor Bursaspor taraftarı depremzedeler için efsane formalarını satıyor 10:49
Leeds United - Manchester United maçı saat kaçta? Leeds United - Manchester United maçı saat kaçta? 10:46