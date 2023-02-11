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Gaziantep FK da ligden çekiliyor!

Gaziantep FK’da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF’ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:05
Gaziantep FK da ligden çekiliyor!

Yeni Malatyaspor'un ardından Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz. Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

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