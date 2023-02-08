Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal deprem anında yaşadıklarını anlattı!

Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal deprem anında yaşadıklarını anlattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Şilili futbolcu Angelo Sagal, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Deneyimli isim, 4 yaşındaki oğlunun kendisine deprem esnasında evi canavarın taşıdığını söylediğini aktardı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 11:14
Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal deprem anında yaşadıklarını anlattı!

Gaziantep FK'nın Şilili oyuncusu Sagal, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. 29 yaşındaki futbolcu, "Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu. Sözleşmem haziranda bitiyor ve ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir çıkış yolum olsaydı, kişisel sorunum veya takımda devam etmek istemediğim için değil, ailemin iyiliği için ayrılırdım" dedi.

YUMUŞAK BAŞLAYIP YÜKSELDİ

Akşam'ın haberine göre tecrübeli oyuncu, "Hemen kalkmamız gerekiyordu. Eşim çocuğumuzu aldı. Kapı eşiğinde durduk. Çok yumuşak başladı ve birden şiddeti artmaya başladı. Bütün sokaklar karla dolu, bu yüzden dışarı çıkmak zor. Buradaki ve yakınlardaki diğer şehirlerdeki ulaşım yolları bir anda kapandı. Çıkış yolu yok. Artçı sarsıntılar yaşandığı için ne yapacağımızı şaşırdık. Kendimize su ve yiyecek bir şeyler aramak için dışarı çıkmak istedik, ancak hiçbir yere hareket edemedik" diye konuştu.

BAZI FUTBOLCULAR VEFAT ETTİ

Şilili futbolcu, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler! İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" açıklamasında bulundu.

2 MİLYON MESAJ

Gaziantep'in Rumen oyuncusu Maksim, "Uyandığımda telefonumda 2 milyon mesaj falan vardı. Almanya'dayım ve iyiyim. Uyandığımda öğrendim... Orada arkadaşlarım var. Durum hiç iyi değil" şeklinde konuştu.

DİĞER
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Eve girdikten 20 dakika sonra..."
Hatay'da enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri açıkladı: "Depremden sadece 20 dakika önce..."
Başkan Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik!
Kulüplerden Ahmet Eyüp için taziye mesajı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK-G.Saray maçı oynatılacak mı? Gözler TFF'de
Antalyaspor evinde kazandı!
Hipotermi kaç derecede olur, öldürür mü?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSKİ İstanbulsular ne zaman gelecek? 8 Şubat Çarşamba
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LeBron NBA rekorunu kırdı! LeBron NBA rekorunu kırdı! 10:32
Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi..." Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi..." 10:09
Göztepe taraftarından 5 otobüs yardım! Göztepe taraftarından 5 otobüs yardım! 09:35
Gaziantep FK-G.Saray maçı oynatılacak mı? Gözler TFF'de Gaziantep FK-G.Saray maçı oynatılacak mı? Gözler TFF'de 09:28
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:13
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! 01:03
Daha Eski
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
Juventus 3 puanı 3 golle aldı Juventus 3 puanı 3 golle aldı 00:45
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde El-Hilal Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde 00:28
Türk Telekom deplasmanda kazandı Türk Telekom deplasmanda kazandı 00:24
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 23:34