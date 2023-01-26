Gaziantep FK'de Erol Bulut gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmana teknik direktör Erol Bulut'un katılmadığı öğrenildi.
Kırmızı-siyahlı takım, Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve gün içinde Ankara'ya hareket edecek.