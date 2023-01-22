Gaziantep FK-Sivasspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. 20. hafta müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, İbrahim Pehlivan, Mustafa, Figeuiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare