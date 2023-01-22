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Gaziantep FK-Sivasspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:30
Gaziantep FK-Sivasspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. 20. hafta müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, İbrahim Pehlivan, Mustafa, Figeuiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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