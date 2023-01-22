Haberler Gaziantep FK Erol Bulut'tan istifa yanıtı!

Erol Bulut'tan istifa yanıtı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maça iyi başladıklarını ama istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:07
Erol Bulut'tan istifa yanıtı!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak maça iyi başladığımız bir durum vardı. Nitekim maçın ilk yarısında yorgunluğumuz gözükse de ikinci yarıda tek kale oynamaya çalışan bir Gaziantep FK vardı. Kupa maçını unutmayalım iki gün önce oynadık. 150 kilometreye yakın mesafe kat etti bu takım. Bugün de sonuna kadar golü aradık. Ama maalesef bugüne kadar gol yollarında sıkıntı yaşayan bir takımdık. Maalesef, skoru kendi lehimize çeviremedik. Nitekim bu şekilde mağlup olduk." dedi.

Bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kendisi hakkındaki olumlu ifadeleriyle ilgili soru üzerine Bulut, şunları söyledi:

"Rıza Çalımbay'a güzel sözleri için teşekkür ederim. Onun Ümit Milli Takım'dan eski öğrencisiyim. Futbolda bu durumlar yaşanabiliyor. İyi gelip farklı şekilde de ayrılabiliyorsunuz. Biz burada 1,5 yıldır her şeyimizi vererek Gaziantep FK'yı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta yeni başkanımız geldiğinde yeni yönetim ile her konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Daha sonra hep birlikte sonuca varmamız gerekiyor. Bu ne olursa olsun. Ama dediğim gibi biz buraya geldiğimizden beri en iyisini sergilemeye çalışıyoruz. Bugün ki durumumuz ortada. Dediğiniz gibi son haftalar maç kazanamıyorsak bunların nedenleri de var. Futbolcu derinliğimiz maalesef istediğimiz gibi değil. Ama ben futbolcularıma yine de teşekkür ederim. Sahada ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün zor maç olduğunu biliyorduk."

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