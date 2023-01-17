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Gaziantep'ten son 4 sezonun en kötü performansı!

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Gaziantep FK, topladığı 19 puanla en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:27
Gaziantep'ten son 4 sezonun en kötü performansı!

Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunda Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde sezonun ilk yarısında 17 maça çıkan Güneydoğu ekibi, bu maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı 24 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.

2020-2021 sezonunda ilk yarıda 20 maç oynayan Gaziantep FK, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetin sonunda 35 puan topladı. Süper Lig'de en iyi ilk yarı performansını ortaya koyan Güneydoğu temsilcisi ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

2021-2022 sezonuna teknik direktör Erol Bulut yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıda 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 28 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı.

Bu sezona Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

SON 14 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, daha sonra çıktığı 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Gaziantep FK, bu sonuçların ardından topladığı 19 puanla ilk yarıyı puan cetvelinde 12. sırada tamamladı.

Gaziantep FK'nin sezonlara göre ilk yarı performansı:

Sezon

Oynadığı maç

 Topladığı puan Maç başı puan Puan sıralaması
2019-2020 17 24 1,4 9
2020-2021 20 35 1.7 4
2021-2022 19 28 1.4 9
2022-2023 19 19 1 12

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