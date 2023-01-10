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Gaziantep 7 maçtır kazanamıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:54
Gaziantep 7 maçtır kazanamıyor!

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 7 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi devamında ise evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

MAXİM 36 MAÇ SONRA TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI

Gaziantep FK'nin Romanyalı 32 yaşındaki oyuncusu Alexandru Maxim, bu sezon yaptığı 5 asistle takımın gol atmasına büyük katkı sağladı.

Takımda en fazla süre alan oyunculardan biri olan tecrübeli orta saha, ligin 17. haftasında Başakşehir maçında sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düştü.

Dün oynanan İstanbulspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Maxim, en son geçen sezonun 17. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmada yine kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Böylelikle Maxim, 36 maç sonra takımını sahada yalnız bırakmış oldu.

Ligin ilk yarısının kapanış maçında 15 Ocak Pazar günü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK, ligin ikici yarısının ilk maçında ise evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

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