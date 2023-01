Erol Bulut: Bu bizi fazla üzüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan üzüntülü ayrılıyoruz. Son dakikada kaybettiğimiz 2 puan var. Bugünle birlikte uzatmalarda kaybettiğimiz 10 puan oldu. Bu bizi fazla üzüyor. Geçen hafta kazandığımız 1 puan oldu. Böyle maçlarda 2. golü bulamadığınızda maçlar sıkıntıya giriyor. İkinciyi bulmuş olsaydık rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olacaktı. Oyunun kontrolü bizde olan bir maçtı. Maalesef 2. golü bulamadık. Üzüntülü bir şekilde 1 puanla ayrılıyoruz" diye konuştu.



Ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında ise Bulut, "Ligde her maç zor. Her puan çok değerli. Büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak. Başakşehir'e karşı, Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıksa önümüzdeki maça da aynı şekilde hazırlanacağız" dedi.