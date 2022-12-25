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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 19:05
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş karşısında maça arzulu ve istekli başladıklarını ifade etti.

İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Bulut, "Bugün Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu sahaya en iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Oyunun içinde özellikle ikinci bölümde pozisyon bulmaya çalıştık ve bulduk ve başardık. Maalesef bir gol atık, 2 veya 3 olabilirdi. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Oyunun sonlarına doğru yedikleri golün kendisini üzdüğünü vurgulayan Bulut, "Futbolcuları ve takımı tebrik ederim. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Oyun içinde hakemle ilgili konuşmayacağımı söyledim ama hakem kırmızı kartı maalesef vermedi, veremedi. Kafa atmak, hangi maçta olursa olsun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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