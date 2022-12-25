Gaziantep FK Beşiktaş maçı öncesi Güney Güvenç sarı kart gördü! Sebebi...

Beşiktaş'in Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşma öncesi, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç sarı kart gördü.

BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre Günay Güvenç'in sarı kart görme sebebi Atilla Karaoğlan oldu.

beIN SPORTS'un haberine göre; maçın hakemi Atilla Karaoğlan, maç öncesi şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'ten taytını değiştirmesini istedi. Karaoğlan'ın bu isteğine tepki gösteren Günay, sarı kartla cezalandırıldı. Deneyimli kaleci kartın ardından taytını değiştirdi.