Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gaziantep FK - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Gaziantep FK ile Hatayspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.