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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük skorla berabere sonuçlanırken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:38
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası konuştu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında savunma anlamında hatalar yaptıklarını söyledi.

Bulut, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Beyoğlu'nda gerçekleşen patlamayla ilgili konuşarak başlayan Erol Bulut, "Üzücü bir haber aldık. Taksim'de patlama olmuş. İçeriğini bilmediğim için fazla açıklama yapamayacağım. İnşallah can kaybı yoktur." dedi.

Rakipleri karşısında maça iyi başladıklarını belirten Bulut, "İstediğimiz şekilde öne geçtik. Duran toptan 2 gol bulduk. 2-0 öndeyken duran toptan gol yedik. Devre arasına 2-1 önde girdik. İkinci yarı, gösterdiğimiz futbol ve skor istediğimiz gibi olmadı. Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim düşüncemiz defans arkasına sarkarak goller bulabilmekti ama bunu başaramadık. Rakip daha fazla pozisyona girdi, 2-2'yi sağladı. Ardından 3-2 öne geçtik ama bu üstünlüğü koruyamadık. İkinci yarıda rakip daha fazla pozisyona girdi ve biz biraz da şanslıydık." diye konuştu.

Bulut, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatarak, "Dünya Kupası arasında neden bu kadar basit gol yediğimize çalışacağız. İkinci yarı gölge markaj yaptık. Bu da 3-3'lük skora neden oldu. Defansı daha önde basarak yapmayı istedik ama bunu başaramadık. Rakip pozisyonlar buldu. Dünya Kupası arasındaki kamp döneminde üzerinde daha çok durmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

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