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SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 11. haftayı bay geçen kırmızı-siyahlılar, müsabakanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 13:39
SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasını bay geçen Gaziantep FK, 12. haftada Corendon Alanyaspor ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Yenileme ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı takım, 2 günlük iznin ardından 24 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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