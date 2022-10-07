Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Jevtovic, Sagal, Maxim, Figueiredo, Pekhart
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Emre, Onyekuru, Assombalonga
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.