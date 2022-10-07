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Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan Gaziantep FK ADana Demirspor maçıyla başladı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 20:00
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Furkan, Jevtovic, Sagal, Maxim, Figueiredo, Pekhart

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Emre, Onyekuru, Assombalonga

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
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