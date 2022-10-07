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Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 21:57
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Adana Demirspor'un golünü 60. dakikada Assombalonga kaydederken, Gaziantep FK'nın golü 69'da Markovic'ten geldi.

Öte yandan ev sahibi ekip, 78. dakikada Ertuğrul Ersoy'un doğrudan kırmızı kart görmesi sonucunda maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor ligin zirvesinde 18 puana yükseldi.

Gaziantep FK ise puanını 12 yaptı.

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