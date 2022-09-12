Haberler Gaziantep FK Antep kaçamadı

Antep kaçamadı

Ümraniyespor, Antep deplasmanında son dakika golüyle puan kaptı: 1-1. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 56. dakikasında Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 3 dakika sonra topun başına gelen Maxim, G.Antep'i 1-0 öne geçirdi. 87'de bu kez Onur Ayık, Markovic'in müdehalesi ile yerde kaldı. Ümit Öztürk bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 90'da atışı kullanan Mrsic, İstanbul temsilcisine 1 puanı getiren golü kaydetti. Ligde Ümraniye'nin henüz galibiyeti yok.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Antep kaçamadı

Ümraniyespor, Antep deplasmanında son dakika golüyle puan kaptı: 1-1. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 56. dakikasında Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 3 dakika sonra topun başına gelen Maxim, G.Antep'i 1-0 öne geçirdi. 87'de bu kez Onur Ayık, Markovic'in müdehalesi ile yerde kaldı. Ümit Öztürk bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 90'da atışı kullanan Mrsic, İstanbul temsilcisine 1 puanı getiren golü kaydetti. Ligde Ümraniye'nin henüz galibiyeti yok.

ANTEP'TE İLK KAYIP

Geçtimiz sezondan bu yana sahasında rakiplere geçit vermeyen Gaziantep FK, bu sezon evindeki ilk puan kaybını yaşadı. İkinci hafta ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 yenen G.Antep, 4. hafta maçında Antalyaspor'a gol yağdırdı: 5-2. Dün ise Ümraniye'ye takıldı.

DİĞER
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı ortaya çıktı!
Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!
Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i...
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümraniye puanı 90'da kurtardı!
Gaziantep FK - Ümraniyespor | CANLI
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
Daha Eski
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:10
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:09
Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! 00:20
Buruk: Maçın bütününe hakimdik Buruk: Maçın bütününe hakimdik 00:19
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! 00:17
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko 00:17