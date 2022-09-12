Antep kaçamadı

Ümraniyespor, Antep deplasmanında son dakika golüyle puan kaptı: 1-1. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 56. dakikasında Glumac'ın Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 3 dakika sonra topun başına gelen Maxim, G.Antep'i 1-0 öne geçirdi. 87'de bu kez Onur Ayık, Markovic'in müdehalesi ile yerde kaldı. Ümit Öztürk bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 90'da atışı kullanan Mrsic, İstanbul temsilcisine 1 puanı getiren golü kaydetti. Ligde Ümraniye'nin henüz galibiyeti yok.

ANTEP'TE İLK KAYIP

Geçtimiz sezondan bu yana sahasında rakiplere geçit vermeyen Gaziantep FK, bu sezon evindeki ilk puan kaybını yaşadı. İkinci hafta ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 yenen G.Antep, 4. hafta maçında Antalyaspor'a gol yağdırdı: 5-2. Dün ise Ümraniye'ye takıldı.