Haberler Gaziantep FK Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut: Daha akıllı oynamalıyız

Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut: Daha akıllı oynamalıyız

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Daha akıllı oynamaları gerektiğini ifade eden Bulut, "Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynanamız gerekiyor. Çıkarken boşlukları vermemeliyiz. Çalışacağız." dedi. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 00:00
Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut: Daha akıllı oynamalıyız

Gaziantep FK deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Erol Bulut: Maalesef akıllı oynamadık sonlara doğru. Onun da cezasını aldığımız mağlubiyetle yaşıyoruz. Oyuna iyi başladık, öne de geçtik. Ama yediğimiz gollere bakınca, kendi kalemize iki tane gol attık.

Onların dışında maç 1-1'ken yakaladığımız pozisyonlar vardı onları atamazsan sen cezalandırılıyorsun.

Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynanamız gerekiyor. Çıkarken boşlukları vermemeliyiz. Çalışacağız.

Günay'ın muhteşem kurtardığı penaltı oldu. Ondan sonra yakaladığımız pozisyonlar... Onun faturasını ödedik.


DİĞER
Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ateşi yaktı! Icardi, Kaan Ayhan
10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi!
Aslan'da çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi!
G.Saray - G.Antep FK | CANLI
Başkan Erdoğan: İcra borçları siliniyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 5 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erden Timur'dan hakeme eleştiri! Erden Timur'dan hakeme eleştiri! 00:10
Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları! Yusuf Yazıcı... Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları! Yusuf Yazıcı... 00:03
Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! 23:56
Iga Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finalde! Iga Swiatek ABD Açık'ta çeyrek finalde! 23:55
Bafetimbi Gomis: Şampiyon olmaya çalışıyoruz Bafetimbi Gomis: Şampiyon olmaya çalışıyoruz 23:35
Sacha Boey: Benim için harika bir maç oldu Sacha Boey: Benim için harika bir maç oldu 23:32
Daha Eski
Seferovic: Birbirimize alışıyoruz Seferovic: Birbirimize alışıyoruz 23:23
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 23:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:04
10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 23:03
FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi 22:47
G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! 22:44