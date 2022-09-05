Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut: Daha akıllı oynamalıyız

Gaziantep FK deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Erol Bulut: Maalesef akıllı oynamadık sonlara doğru. Onun da cezasını aldığımız mağlubiyetle yaşıyoruz. Oyuna iyi başladık, öne de geçtik. Ama yediğimiz gollere bakınca, kendi kalemize iki tane gol attık.

Onların dışında maç 1-1'ken yakaladığımız pozisyonlar vardı onları atamazsan sen cezalandırılıyorsun.

Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynanamız gerekiyor. Çıkarken boşlukları vermemeliyiz. Çalışacağız.

Günay'ın muhteşem kurtardığı penaltı oldu. Ondan sonra yakaladığımız pozisyonlar... Onun faturasını ödedik.



