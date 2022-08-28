Antep’i uçuruyor

Antalyaspor'u 5 golle deviren Gaziantep FK, maç fazlasıyla zirveye çıkarken Joao Figueiredo performansıyla dikkat çekiyor. Geçen hafta Hatayspor karşısında bu sezon ilk golünü atan Brezilyalı forvet, Antalyaspor maçında hat-trick yaparak 4 gole ulaştı.
Antalyaspor'u5 golle deviren Gaziantep FK, maç fazlasıyla zirveye çıkarken Joao Figueiredo performansıyla dikkat çekiyor. Geçen hafta Hatayspor karşısında bu sezon ilk golünü atan Brezilyalı forvet, Antalyaspor maçında hat-trick yaparak 4 gole ulaştı. Geçen sezon kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncu, takımının yenilmezlik serisinde büyük pay sahibi oldu. Figueiredo, geçen yıl 34 maçta 8 gol kaydetmişti.