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Hedef Avrupa

Gaziantep FK oyuncusu Jevtovic iddialı açıklamalar yaptı. Jevtovic, "İyi hocalarımız var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa kupalarında oynayabilecek ya da zirveyi kovalayacak bir takım olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Hedef Avrupa

Gaziantep FK'nın yeni transferlerinden Marko Jevtovic, güçlü bir takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak, zirveyi kovalayan bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi. Jevtovic, eksik yanlarının üzerine gideceğini ve takıma önemli katkılar sağlamak istediğini söyledi. Jevtovic, "Potansiyeli olan bir takıma geldim. Gerçekten çok iyi bir takımımız var" diye konuştu.


TAKIM RUHU ÖNEMLİ
"İYİ hocalarımız var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ligin sonuna doğru çıkmak için yeterli hırsızımızın olduğunu da düşünüyorum" diyen Jevtovic "Hırslı bir insanım ve bu yüzden de iyi bir takımda olmak istiyorum. Avrupa kupalarında oynayabileceğimizi ya da zirveyi kovalayan bir takım olabileceğimizi düşünüyorum. Yapmamız gereken takım ruhunu koruyup kenetlenmek" şeklinde konuştu.

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