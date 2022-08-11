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Berkan Küpelikılınç Gaziantep FK'ya transfer oldu

Son dakika spor haberi: Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:19
Berkan Küpelikılınç Gaziantep FK'ya transfer oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Frankfurt II takımında forma giyen gurbetçi genç futbolcu Berkan Küpelikılınç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 yaşındaki gurbetçi sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Frankfurt II takımından genç futbolcu Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Berkan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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