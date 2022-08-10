G.Antep'e dev golcü

Spor Toto Süper Lig'e Sivasspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Gaziantep FK, santrfor takviyesi için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılar, Polonya ekibi Legia Varşova'yla sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 1.94 boyundaki Çekyalı santrfor Tomas Pekhart'la imza atmaya hazırlanıyor. Gaziantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan 33 yaşındaki dev golcüde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda resmi sözleşme imzalanacak. Son 2.5 yıldır Polonya'da Legia Varşova forması giyen Pekhart, iki Polonya şampiyonluğunun dışında, aynı zamanda 2020-2021'de 22 golle ligin en golcü futbolcusu unvanını da kazandı. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 45 karşılaşmada 10 kez ağları sarsan tecrübeli forvet, 24 defa da Çekya Milli Takımı'nda ter dökerken, 2 gol kaydetti. Pekhart, İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Almanya Bundesliga'da Nürnberg'de de oynadı.

BOLI KİYİNE SIRADA

Lazio'dan orta saha Kiyine ve Ferençvaroş'tan santrfor Boli için de geri sayıma geçti. İki futbolcunun da imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Fildişili santrfor Boli, geçen sezon 27 maçta 11 gol, 4 asist, 24 yaşındaki Faslı dinamo Kiyine ise kiralık oynadığı Venezia'da 28 maçta 1 gol kaydetti.