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SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK'nin yeni transferi Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni transferi Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda başarı için elinden geleni yapacağını belirten Mustafa, "Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:41
SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK'nin yeni transferi Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni transferi Mustafa Eskihellaç, yeni sezonda kararlı ve güçlü bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

Mustafa Eskihellaç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımla dün ilk idmana çıktığını ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Yeni sezonda başarı için elinden geleni yapacağını belirten Mustafa, "Yeni dönem de kendi adıma da kulübüm Gaziantep FK adına da her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz inşallah. Güçlü ve kararlı bir Gaziantep takımı izletmek istiyoruz. Taraftarları da kendimizi de mutlu etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

"EROL BULUT HOCA TRANSFERİMİ ÇOK İSTEMİŞTİ"

Gaziantep FK'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Mustafa, "Erol Bulut hoca transferimi çok istemişti. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni dönem kulüp ve benim için güzel olur. Zaten beni Süper Lig'de ilk kez oynatan da Erol hocamdı. Buraya da gelmemi çok isteyince ben de onu kıramadım. Buraya gelmemde biraz da bunun etkisi var. Hocayla beraber çalışacak olmaktan mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminde çok sayıda görüşmelerin yaşandığına dikkati çeken Mustafa, "Benim görüşmelerim oldu, kulüpler arasında görüşmeler oldu. Ama sonuçta kulübüm Yeni Malatya'nın bir beklentisi vardı. Bunların da yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte en ciddi ve kararlı duran Gaziantep'ti. Malatya kulübü de zor durumda olduğu için onların çıkarları doğrultusunda hareket etmek istedim. Sonuçta Malatya'nın da, benim de, Gaziantep FK'nın da istediği gerçekleşti." diye konuştu.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden 25 yaşındaki oyuncu, "Transfer süreci biraz uzun oldu ama benim için güzel sonuçlandı. Malatya'yı çok seviyorum ve bundan sonraki dönem için başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca bana kattıkları her şey için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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